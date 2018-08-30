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Количество китайских туристов во Вьетнаме выросло почти на треть

Экономика

Всего же Вьетнам планирует за весь 2018 год принять 16-17 млн иностранных гостей и 78 млн внутренних туристов, увеличив прибыль от туризма до $27,5 млрд

Ханой, 30 августа 2018, 03:36 — REGNUM  Количество китайских туристов во Вьетнам достигло 3,4 млн человек с января по август 2018 года, что составляет 32,7% от общего числа посетителей и, а 28,2% выше, чем за тот же период 2017 года, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Вьетнам в общей сложности за указанный период принял 10,4 млн международных туристов, что на 22,8% больше, чем в 2017 году. Наибольший рост в численности показали туристы из Южной Кореи с результатом 52,4%, а на втором месте по этому показателю расположились финны с 34,3%. Китай же в этом рейтинге расположился на третьем месте.

Всего же Вьетнам планирует за весь 2018 год принять 16−17 млн иностранных гостей и 78 млн внутренних туристов, увеличив прибыль от туризма до $27,5 млрд.

Напомним, что Камбоджа также стала популярным местом для китайских туристов за первые шесть месяцев 2018 года. Их число увеличилось на 75,8% в сравнении с 2017 годом. А вот в Таиланд китайцы ездят не так охотно. В июле падение популярности составило 1% в сравнении с тем же месяцем 2017 года.

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Туризм
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