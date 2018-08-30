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В «Будущем» прояснили ситуацию со сменой владельца

Экономика

Идут переговоры о переходе контроля в отношении ПАО «ФГ «Будущее» компании Riverstretch Trading & Investments

Москва, 30 августа 2018, 03:09 — REGNUM  Проведение переговоров о смене владельца негосударственных пенсионных фондов принадлежащей Борису Минцу финансовой группы «Будущее» впервые подтвердили в компании, передает РБК.

«Ведутся переговоры о переходе контроля в отношении ПАО «ФГ «Будущее», которому принадлежат НПФ «Будущее», НПФ «Телеком-Союз», НПФ «Социальное развитие» и НПФ «Образование», компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I)», — сообщили в ФГ.

Переговоры ведутся в связи с проблемой задолженности компании O1 Group (компания Минца) по кредиту, взятому в Московском кредитном банке.

В «Будущем» констатировали, что качество активов на ее балансе «существенно ухудшилось». Одна из причин — санация ФК «Открытие» и Промсвязьбанка».

Напомним, в марте стало известно о планах Минца продать «пенсионный бизнес»: Forbes писал о соответствующих переговорах «Будущего» с пенсионным фондом Сбербанка.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансовая группа «Будущее» признала переуступку офшору долга перед МКБ

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