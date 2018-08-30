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Россия заблокировала попытку США расширить санкции против Северной Кореи

Экономика

Россию также поддержал Китай

Россия заблокировала попытку США расширить санкции против Северной Кореи
Gilad Rom
Флаг КНДР

Нью-Йорк, США, 30 августа 2018, 03:01 — REGNUM  Россия выступила против предложения США ввести санкции против двух судоходных компаний из Приморского края за поставки топлива в Северную Корею, сообщает AFP.

По словам агентства, США предлагали ввести санкции против Приморской морской логистической компании и Судоходной компании «Гудзон», которые расположены во Владивостоке, а также ограничения в отношении шести судов, принадлежащих этим компаниям.

По данным американского минфина, эти компании поставляли топливо в КНДР. Также агентство сообщает, что Китай также выступил против этих санкций.

Ранее, 21 августа власти США внесли в список санкций по КНДР двух граждан России, шесть российских судов и два предприятия. Отмечается, что санкции были введены за торговлю с Северной Кореей и найм северокорейских рабочих.

Читайте ранее в этом сюжете: США внесли в санкционный список по КНДР двух граждан России

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США и КНДР
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