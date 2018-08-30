Четверг, 30 Августа 2018 года
02:48:32 МСК

Глава «Мегафона» продал свои акции

Экономика

Акции продал и исполнительный директор компании

Москва, 30 августа 2018, 02:36 — REGNUM  Акции «Мегафона» продал председатель правления компании Сергей Солдатенков, передает РБК.

Уточняется, что речь идет о пакете 255,5 тыс. GDR, то есть о 0,0412% уставного капитала. В компании отмечают, что ценные бумаги не принадлежали Солдатенкову напрямую.

Также акции продал исполнительный директор компании Геворк Вермишян: шесть тысяч обыкновенных акций — это 0,000968% уставного капитала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа акции «Мегафона» исключены из баз расчета МосБиржи из-за выкупа акций эмитентом и сокращения доли в свободном обращении (free-float) до двух процентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции «Мегафона» уходят с МосБиржи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить