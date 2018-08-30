Глава «Мегафона» продал свои акции

Москва, , 02:36 — REGNUM Акции «Мегафона» продал председатель правления компании Сергей Солдатенков, передает РБК.

Уточняется, что речь идет о пакете 255,5 тыс. GDR, то есть о 0,0412% уставного капитала. В компании отмечают, что ценные бумаги не принадлежали Солдатенкову напрямую.

Также акции продал исполнительный директор компании Геворк Вермишян: шесть тысяч обыкновенных акций — это 0,000968% уставного капитала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа акции «Мегафона» исключены из баз расчета МосБиржи из-за выкупа акций эмитентом и сокращения доли в свободном обращении (free-float) до двух процентов.

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