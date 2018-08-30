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Чистый убыток. «Уралкалий» отчитался за первое полугодие

Экономика

Выручка выросла

Березники, Пермский край, 30 августа 2018, 01:39 — REGNUM  Чистый убыток «Уралкалия» в первом полугодии составил 242 млн руб., сообщается в отчете по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).

Согласно данным отчета, первое полугодие прошлого года было прибыльным (26,1 млрд рублей). Выручка компании в этом году составила 83,791 млрд руб., прибавив по сравнению с прошлым годом 4,1%.

Отметим, что один из крупнейших производителей удобрений «Уралкалий» попал в так называемый «список Белоусова», и теперь компании необходимо участвовать в инвестициях, для осуществления которых промышленники и власти запланировали создать специальную рабочую группу.

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