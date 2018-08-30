Причиной иска США к ВТО стали пошлины на американские товары

Москва, , 01:11 — REGNUM США инициировали торговый спор с РФ в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) из-за повышения пошлин на американские товары, вступившие в силу 6 июня, сообщает пресс-служба организации.

США считают, что Россия не облагает подобными пошлинами аналогичные товары, которые ввозятся в страну из других государств — членов ВТО.

В свою очередь пресс-служба Минэкономразвития РФ, по данным РБК, считает, что Соединенные Штаты «неверно интерпретируют природу мер», принятых Россией. По словам министерства, Россия действует исключительно в рамках ВТО, чтобы скомпенсировать потери от введенных США пошлин на сталь и алюминий.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает ненормальным решение Вашингтона подать иск в ВТО, однако рассматривает это как «законное право» США. В свою очередь, по словам Пескова, Россия будет использовать «всю широкую палитру контраргументов».

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