Голикова: Пенсионеры — не самая бедная категория граждан в России

Москва, 30 августа 2018, 00:03 — REGNUM Самой бедной категорией граждан в России являются не пенсионеры, а семьи с детьми, заявила 29 августа вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Если анализировать сухие цифры статистики, то, конечно, самыми бедными у нас являются семьи с детьми», — отметила вице-премьер.
По её словам, пенсионеры «в этом смысле находятся в более благополучной категории» и зачастую помогают своим детям, которые имеют более одного ребёнка.
В связи с этим, по мнению Голиковой, «очень важно соблюсти баланс между молодыми, средними и пожилыми возрастами». «Молодые должны иметь возможность выходить на работу, работать, тем самым пожилые родители будут сидеть с детьми», — подчеркнула она.
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