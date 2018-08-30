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Голикова: Пенсионеры — не самая бедная категория граждан в России

Экономика

Пенсионеры находятся в «более благополучной категории» чем семьи, имеющие более одного ребёнка, заявила вице-премьер

Голикова: Пенсионеры — не самая бедная категория граждан в России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсионный возраст

Москва, 30 августа 2018, 00:03 — REGNUM  Самой бедной категорией граждан в России являются не пенсионеры, а семьи с детьми, заявила 29 августа вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если анализировать сухие цифры статистики, то, конечно, самыми бедными у нас являются семьи с детьми», — отметила вице-премьер.

По её словам, пенсионеры «в этом смысле находятся в более благополучной категории» и зачастую помогают своим детям, которые имеют более одного ребёнка.

В связи с этим, по мнению Голиковой, «очень важно соблюсти баланс между молодыми, средними и пожилыми возрастами». «Молодые должны иметь возможность выходить на работу, работать, тем самым пожилые родители будут сидеть с детьми», — подчеркнула она.

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