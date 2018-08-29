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Трамп пообещал успешное завершение торговых переговоров с Канадой

Экономика

До конца текущей недели президент США обещает решить этот вопрос

Вашингтон, 29 августа 2018, 23:55 — REGNUM  Переговоры США и Канады по торговым вопросам могут успешно завершиться до конца текущей недели, заявил 29 августа журналистам американский президент Дональд Трамп.

По мнению Дональда Трампа, с Канадой «дела идут очень хорошо». Президент США сообщил, что Канада выражает желание вступить в эту сделку и ей «дали время до пятницы».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент США заявил о достижении предварительной договоренности с Мексикой о пересмотре ‍Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Предварительное соглашение дает Вашингтону более выгодные позиции внешней торговли и сейчас передано на рассмотрение правительству Канады.

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Торговые войны США
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