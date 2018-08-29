Трамп пообещал успешное завершение торговых переговоров с Канадой

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Переговоры США и Канады по торговым вопросам могут успешно завершиться до конца текущей недели, заявил 29 августа журналистам американский президент Дональд Трамп.

По мнению Дональда Трампа, с Канадой «дела идут очень хорошо». Президент США сообщил, что Канада выражает желание вступить в эту сделку и ей «дали время до пятницы».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент США заявил о достижении предварительной договоренности с Мексикой о пересмотре ‍Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Предварительное соглашение дает Вашингтону более выгодные позиции внешней торговли и сейчас передано на рассмотрение правительству Канады.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле прокомментировали жалобу США на Россию в ВТО