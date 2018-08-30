Уолл-стрит: S&P и Nasdaq снова бьют рекорды

Нью-Йорк, США, , 00:11 — REGNUM День торгов на фондовом рынке США прошел в «зеленой зоне» — все основные индексы закончили день в плюсе, причем S&P 500 и Nasdaq установили очередные рекорды, 29 августа передает агентство Reuters.

К концу дня индекс Dow Jones вырос на 60,89 пункта (0,23%), до 26 124,91 пункта, индекс S&P 500 вырос на 16,52 пункта (0,57%), до 2914,04 пункта, индекс Nasdaq вырос на 79,65 пункта (0,99%) до 8109,69 пункта.

Рост рынка обеспечили компании технологического сектора, а также позитивные ожидания инвесторов от торговых переговоров США и Канады.

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