Работодателям запретят увольнять работников за пять лет до выхода на пенсию

Москва, , 21:27 — REGNUM В рамках изменений пенсионного законодательства в России будет введена ответственность для работодателей за увольнение сотрудника в пятилетний срок перед его выходом на пенсию. Об этом 29 августа сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Как пояснила вице-премьер, в законодательстве на переходный период до 2028 года будет введено понятие предпенсионного возраста, каковым будут считаться пять лет до возраста выхода на заслуженный отдых.

Ранее сегодня Татьяна Голикова сообщила, что наказанием за увольнение работника в предпенсионном возрасте может стать штраф в размере до 200 тысяч рублей или заработной платы за 18 месяцев.

По её словам, при разработке соответствующих поправок будет взята за основу статья 145 УК РФ «Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет».

Напомним, 29 августа президент России Владимир Путин выступил с рядом инициатив по изменению пенсионного законодательства. В частности, глава государства заявил о необходимости введения «административной и даже уголовной ответственности» за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ гражданам на основании их возраста в приёме на работу.

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