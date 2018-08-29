Участники конкурса «Мой Дагестан» прибрались на махачкалинском пляже

Махачкала, , 21:03 — REGNUM Третий день финального этапа республиканского кадрового конкурса «Мой Дагестан» стартовал с акции по уборке мусора на одном из пляжей Махачкалы. Финалисты вместе с экспертами по оценке и организаторами в течение 50 минут проводили уборку в качестве одного из конкурсных заданий.

В социальной акции принимали участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, председатель правительства Республики Дагестан Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства Владимир Иванов.

В ходе акции было собрано 2,1 тонны мусора.

Одна из участниц конкурса Райганат Мукаилова рассказала, что командам надо было так организовать работу, чтобы достичь наилучших результатов.

«Интересно, что у всех в команде разные профили: и финансисты, и юристы, и врачи. Мы сразу смогли разделить между собой обязанности, кто что собирает и куда относит. Результатом команды не очень довольны, потому что не набрали достаточного количества баллов, но зато пляж чистый», — отметила девушка.

Другой участник конкурса, Олег Карчков, уверен, что подобные мероприятия необходимо проводить не только в рамках конкурса, но и на постоянной основе: «Я думаю, многие откликнутся и захотят принять участие, потому что и город становится чище, и берег».

Он также отметил эффективность укрепления команды в активностях такого формата.

«В теории управления уже давно было написано, что никакие развлечения не объединяют так, как совместный труд. Покрасить совместно с командой 200 м забора будет очень полезно для дальнейшей работы, это принесет намного больше пользы, чем, к примеру, игра в боулинг, так как будет распределение обязанностей, кто-то будет управлять — и в итоге будет достигнут конкретный результат», — сказал участник конкурса.

Он особенно отметил, что организаторы конкурса тоже приняли активное участие в уборке пляжа.

«Очень приятно было работать с такими высокопоставленными людьми, потому что именно они создают определенный настрой, задают темп как для нас, участников конкурса, так и для всей Республики. И только во главе с такими людьми все будет проводиться качественно и с душой», — рассказал Олег Карчков.

Еще один участник, махачкалинец Ахмед Сагидов, подчеркнул актуальность этой социальной акции.

«Как житель Махачкалы, я прекрасно знаю, какие проблемы на пляже с мусором бывают. Приходишь с детьми, а вокруг — горы мусора. При этом культура населения оставляет желать лучшего. Надо развивать работу с людьми в данном направлении. Тем не менее мы сегодня поработали, внесли свой вклад в улучшение экологической ситуации, особенно в таком месте, как пляж, где люди должны отдыхать и все должно быть чисто, — рассказал молодой человек. — Я бываю периодически на этом пляже и должен сказать, что никогда его не видел таким чистым. Если чистота будет поддерживаться на этом уровне или хотя бы близко к нему, то будет желание посещать это место».

Это начинание может получить поддержку и дальнейшее развитие со стороны финалистов.

«После окончания конкурса я бы хотел поддерживать подобные инициативы. Думаю, это было бы очень полезно, интересно и актуально. На мой взгляд, справиться с проблемой повсеместного загрязнения города можно только такими совместными усилиями. Не считая работы коммунальных служб, конечно», — сказал Ахмед Сагидов.

Акция продлилась 50 минут, за это время участникам удалось собрать 275 мешков мусора, общим весом 2,1 тонны. Сбор велся раздельный, участники сортировали пластиковые отходы, стекло, батарейки, покрышки. Это было одним из обязательных условий конкурса.

В организации акции содействовал проект «Чистый Каспий», который проводится по методике «Чистые Игры». Все участники делятся на команды и одновременно приступают к раздельному сбору мусора: за мешок смешанного мусора каждая команда получает по 3 балла, за каждый мешок с пластиком или со стеклом — по 5 баллов, отдельно оценивается крупногабаритный мусор — за него можно получить от 1 до 5 баллов, и покрышки — от 2 до 4 баллов. По сумме набранных баллов определяется команда-победитель. В этот раз команда, которая заняла первое место, набрала 176 баллов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мой Дагестан» — кадровый конкурс, цель которого заключается в отборе высокопрофессиональных руководителей, способных эффективно работать на благо Республики. Победители конкурса войдут в кадровый резерв высшей готовности Республики Дагестан и получат шанс дальнейшего трудоустройства в органы власти и организации Республики. Конкурс проводит правительство Республики Дагестан при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Россия — страна возможностей» — это открытая платформа, которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.