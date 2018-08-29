Бюджет Северо-Казахстанской области терпит потери из-за простоя заводов

Петропавловск, Казахстан, , 22:12 — REGNUM Бюджет Северо-Казахстанской области недополучил несколько миллиардов тенге из-за простаивания или снижения объемов производства крупных промышленных предприятий, сообщает 29 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на акима (главу) региона Кумара Аксакалова.

По его словам, завод «Биохим» не работает с 2010 года, в результате чего потери бюджета составили около 1 млрд тенге (187 млн рублей). Пять машиностроительных заводов допустили снижение производства в первом полугодии более чем на 50%.

Аксакалова также рассказал о мерах, предпринимаемых властями для исправления сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа председатель правительства Казахстана Бактыжан Сагинтаев раскритиковал регионы за низкие показатели по развитию промышленности и строительства.

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