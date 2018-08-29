«Газпром» за полгода увеличил чистую прибыль в 1,7 раза

Москва, , 20:34 — REGNUM Чистая прибыль ПАО «Газпром» за I полугодие 2018 года по международным стандартам финансовой отчётности увеличилась в 1,7 раза и составила 630,8 млрд рублей, сообщает 29 августа пресс-служба компании.

Как уточняется, данный показатель на 249,4 млрд рублей превысил чистую прибыль, полученную компанией за аналогичный период 2017 года.

Общая выручка «Газпрома» от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) за полгода увеличилась на 24% и составила 3 трлн 971,5 млрд рублей. Отмечается, что увеличение выручки было вызвано главным образом ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, нефти и газового конденсата.

Чистая выручка компании от продаж газа в Европу и другие страны увеличилась на 34% — до 1 трлн 411,3 млрд рублей. «Это объясняется главным образом ростом средних цен, выраженных в рублях, на 25% и увеличением реализованных объёмов газа в натуральном выражении на 8%, или на 9,4 млрд кубометров», — говорится в сообщении.

Чистая выручка «Газпрома» от продаж газа в страны бывшего СССР за полгода увеличилась на 10% — до 167 млрд рублей, выручка от продажи газа в России выросла на 9% — до 508,7 млрд рублей.