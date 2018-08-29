Среда, 29 Августа 2018 года
21:53:59 МСК

Христя Фриланд: Канада готова к сделке по НАФТА

Экономика

На переговорах достигнут «большой прогресс»

Христя Фриланд: Канада готова к сделке по НАФТА
Nicoguaro
Флаг NAFTA

Вашингтон, 29 августа 2018, 20:13 — REGNUM  Глава МИД Канады Христя Фриланд отметила «большой прогресс» на переговорах по НАФТА с Соединенными Штатами, 29 августа передает агентство Reuters.

«Тот факт, что соглашение по ряду сложных вопросов было достигнуто с Мексикой, определенно говорит нам, что у нас будут… продуктивные беседы с США на этой неделе», — заявила Фриланд журналистам по итогам встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Госпоже Фриланд и другим представителям Канады предстоят еще несколько дней переговоров в Вашингтоне. Представители США надеются, что «обновленное» соглашение по НАФТА, уже поддержанное Мексикой, будет поддержано канадской стороной к концу августа.

Читайте также: Трамп поторопил Трюдо с переговорами по НАФТА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАФТА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить