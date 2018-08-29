Христя Фриланд: Канада готова к сделке по НАФТА

Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Глава МИД Канады Христя Фриланд отметила «большой прогресс» на переговорах по НАФТА с Соединенными Штатами, 29 августа передает агентство Reuters.

«Тот факт, что соглашение по ряду сложных вопросов было достигнуто с Мексикой, определенно говорит нам, что у нас будут… продуктивные беседы с США на этой неделе», — заявила Фриланд журналистам по итогам встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

Госпоже Фриланд и другим представителям Канады предстоят еще несколько дней переговоров в Вашингтоне. Представители США надеются, что «обновленное» соглашение по НАФТА, уже поддержанное Мексикой, будет поддержано канадской стороной к концу августа.

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