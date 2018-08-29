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Песков пояснил, из-за чего слабеет рубль

Экономика

В Кремле не видят причин для беспокойства

Песков пояснил, из-за чего слабеет рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 29 августа 2018, 19:41 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал колебания курса национальной валюты в последние дни. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 29 августа.

По словам Пескова, в течение последних нескольких дней курс рубля менялся из-за естественных рыночных процессов.

«Это естественные рыночные процессы», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он отметил, что изменения курса вызваны среднесуточной волатильностью и за падением национальной валюты следует коррекция её курса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа этого года сразу после объявления о новых санкциях США против Российской Федерации курс рубля существенно снизился. Сегодня доллар США на торгах на Московской бирже стоит 68,18 рубля, евро — 79,70 рубля.

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