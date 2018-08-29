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«Вчера была хорошая встреча. Сегодня тоже» — МИД Канады о переговорах с США

Экономика

Сторонам предстоит «огромная работа»

«Вчера была хорошая встреча. Сегодня тоже» — МИД Канады о переговорах с США
Встреча

Вашингтон, 29 августа 2018, 19:37 — REGNUM  Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд прокомментировала ход переговоров по договору НАФТА с представителями США, 29 августа передает агентство Reuters.

«Вчера у нас была хорошая встреча. Сегодня у нас была еще одна хорошая встреча», — сообщила Фриланд журналистам по итогам кратких переговоров с торгпредом США Робертом Лайтхайзером.

Глава МИД Канады уклонилась от вопроса о проблемных моментах переговоров, однако отметила, что сторонам предстоит «огромная работа» для достижения соглашения.

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