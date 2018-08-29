Костромская область занимает 7 место по безработице в ЦФО

Кострома, , 19:28 — REGNUM В текущем году в Костромской области зарегистрировано чуть более 2 тысяч безработных, сообщает МК «Кострома». Это на 30% ниже, чем три года назад. В новостном портале отмечают, что на данный момент на каждого безработного приходится по три заявленных вакансии.

В прошлом году в регионе было открыто 23,5 тысячи вакансий, более 23 тысяч костромичей нашли работу через центры занятости. Средний период сохранения свободной вакансии в службе занятости не превышает 4 месяцев.

«Это говорит о том, что в регионе — стабильная ситуация на рынке труда, а уровень безработицы является одним из самых низких как среди регионов Центрального федерального округа (7 место), так и по всей России (20 место)», — отмечает Председатель Федерации областной организаций профсоюзов Алексей Шадричев.

Как сообщает МК «Кострома» на статистику может оказать влияние даже «небольшое увеличение количества безработных и отдельные сокращения в учреждениях». Так, в июне произошло сокращение работников налоговых органов в городе Мантурово; в конце ноября планируется сокращение более 100 человек гражданского персонала войсковой части в городе Буе; из-за лишения лицензии в «Конфидэнс Банк» ожидается увольнение работников.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области количество безработных, которым назначено пособие, снизилось почти на 13%. В январе 2018 года таких костромичей насчитали 1753 человек, а в январе 2017 года — 1987 человек.

«В центре занятости сообщили, что уровень безработицы в Костроме стабильно снижается и остается ниже уровня соседей — Ярославля, Вологды, Иваново и Нижнего Новгорода», — отмечает Kostroma.today.

Местные власти хотят привлечь безработных жителей области к общественным работам. Таким образом они надеются снизить процент безработицы в регионе. В 2017 году так задействовали 55 человек на благоустройство города. На их зарплату областной бюджет выделил более 12 миллионов рублей.