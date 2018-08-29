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«Обращение президента – искренний, объективный ответ на вопросы граждан»

Экономика

Необходимость изменений обоснована аргументированно

«Обращение президента – искренний, объективный ответ на вопросы граждан»
Иллюстрация: Цитата видеотрансляция Прямая линия с Владимиром Путиным, kremlin.ru
Владимир Путин

Саратов, 29 августа 2018, 19:14 — REGNUM  Сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина к населению страны — искренний, объективный ответ на вопросы жителей, волновавшие их в ходе обсуждения изменений пенсионного законодательства. Об этом заявил глава Саратовской области Валерий Радаев, комментируя видеообращение главы государства.

«Владимир Путин уделил внимание всем без исключения темам, поднятым за последние месяцы, и аргументированно обосновал необходимость совершенствования пенсионной системы. Одна из принципиальных позиций главы государства — сохранение федеральных льгот», — подчеркнул он.

«Задача областной власти — в кратчайшие сроки принять соответствующее решение по региональным льготам и это будет сделано незамедлительно», — заверил Радаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 августа в своем обращении к гражданам Владимир Путин раскрыл свое отношение к предлагаемым правительством РФ изменениям в пенсионном законодательстве и также внес в эти изменения некоторые коррективы.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, реализация предложений президента по смягчению реформы пенсионного законодательства потребует около 500 млрд рублей в течение шести лет.

Потребуется корректировка бюджетных планов на ближайшие годы и уточнение проектировок бюджета Пенсионного фонда, из которого и планируется изыскать необходимые ресурсы.

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