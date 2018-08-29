Посол прокомментировал запрет экспорта картофеля из Киргизии в Узбекистан

Ташкент, 29 августа 2018, 19:00 — REGNUM В 2018 году Узбекистан начал экспортировать свой картофель в другие страны, заявил 29 августа посол Узбекистана в Киргизии Комил Рашидов. Об этом сообщает издание Tazabek.
Дипломат прокомментировал неофициальный запрет ввоза картофеля из Киргизии.
«В первую очередь, это вопрос торгово-экономический и должен обсуждаться на уровне соответствующих ведомств», — отметил дипломат.
По словам Рашидова, ранее в Узбекистане наблюдался дефицит картофеля, поэтому республика была вынуждена его импортировать.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Киргизией вырос на 48% и составил $215,7 млн. Стороны планируют довести этот показатель до $50 млн.
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