Самара, , 18:35 — REGNUM На территории Самарской области все меры поддержки, все льготы, которые имеют пенсионеры, сохранятся для людей, достигших возраста 55 и 60 лет. Об этом заявил врио губернатора региона Дмитрий Азаров, комментируя видеообращение президента РФ Владимира Путина по вопросу изменений пенсионного законодательства.

«Владимир Путин детально, подробно, доходчиво рассказал о том, насколько необходимо это решение, которое сегодня готовится к принятию. Президент знает, насколько болезненно в обществе были восприняты важные, необходимые решения, связанные с увеличением возраста выхода на пенсию. Эта болезненность восприятия, конечно, известна и мне. Я регулярно встречаюсь с людьми, этот вопрос регулярно обсуждается. Горячо он обсуждался и в губернской думе», — отметил Азаров.

По его мнению, очень важно, что по предложению президента будет скорректирован пенсионный возраст для женщин и будет увеличен на одинаковое количество лет с мужчинами.

Отдельно Азаров отметил инициативу, связанную с выходом на пенсию многодетных матерей. Для женщин, имеющих трех и более детей, возраст выхода на пенсию фактически будет сокращаться, а если женщина имеет пять детей и более, останется прежним — 50 лет.

Важным руководитель региона считает и предложение о выплате надбавки к пенсии для тружеников села, а также возможность выхода на пенсию не по возрасту, а по достижению определенного стажа работы.

«Совершенно очевидно, что в условиях переходного периода трансформации пенсионной системы особое внимание нужно уделить именно людям предпенсионного возраста. Я уже оформил такое поручение для правительства Самарской области», — заверил Азаров.

«Уверен, все предложения президента будут восприняты как справедливые», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 29 августа обратился к гражданам РФ в связи с планируемой пенсионной реформой. Речь идёт о правительственном законопроекте, в котором чиновники предлагают увеличить срок выхода граждан на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Президент обратил внимание на необходимость подобных изменений, однако отметил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект ко второму чтению.