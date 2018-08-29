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Железная дорога Грузии готова применить скидки на ввоз пшеницы в Армению

Экономика

Для предотвращения повышения тарифов на транспортировку пшеницы в Армению проводятся переговоры между руководителями Грузинской железной дороги и Южно-кавказской железной дороги

Железная дорога Грузии готова применить скидки на ввоз пшеницы в Армению

Ереван, 29 августа 2018, 18:26 — REGNUM  Согласно предварительной договоренности, Грузинская железная дорога применит систему скидок на ввоз пшеницы в Армению, в результате чего ожидается, что цена на перевозку не поднимется. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

«Для предотвращения повышения тарифов на транспортировку этих культур в Армению проводятся переговоры между руководителями Грузинской железной дороги и Южно-кавказской железной дороги (Армения)», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению правительства Грузии с 15 сентября запрещается ввоз на территорию Грузию пшеницы и некоторых других злаков по суше. Пшеницу или пшено-ржаную муку можно будет перевозить лишь на железнодорожном или морском транспорте, что же касается автотранспорта, то такой вид перевозки может быть допущен в отдельных случаях с согласия Службы доходов министерства финансов Грузии. Решение распространяется на все страны, которые осуществляют подобные грузоперевозки через территорию Грузии.

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Армяно-грузинские отношения
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