В Кремле прокомментировали жалобу США на Россию в ВТО

Москва, , 18:21 — REGNUM В Москве не считают нормальным решение США о подача иска против России во Всемирную торговую организацию (ВТО), тем не менее рассматривают его как «законное право» Вашингтона, заявил 29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что российская сторона в данной ситуации будет использовать «всю широкую палитру контраргументов».

Напомним, ранее сегодня в пресс-службе ВТО сообщили, что Вашингтон начал процедуру подачи иска против России, направив запрос на проведение консультаций с Москвой.

Претензии американской стороны связаны с введёнными Россией ввозными пошлинами на ряд товаров США. В Вашингтоне указывают на то, что аналогичные товары из других стран не облагаются в России пошлинами такого типа.

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