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Специалисты из Владимирской области займутся опреснением воды для Крыма

Экономика

Бригада предприятия АО «РМ Нанотех» в ближайшее время прибудет на полуостров

Специалисты из Владимирской области займутся опреснением воды для Крыма
Дмитрий Налбандян. Море. Чайки. 1987

Симферополь, 29 августа 2018, 18:15 — REGNUM  Власти Крыма и Владимирской области договорились о совместной работе над созданием проекта по опреснению воды на полуострове. Об этом 29 августа журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Уверен, что в ближайшее время у нас появится пилотный проект по опреснению в республике, кубометр которой будет стоить 30 рублей. Это минимальная цена, которая была предложена за все четыре года», — отметил глава РК.

Предположительно, бригада владимирского предприятия АО «РМ Нанотех» в ближайшее время прибудет в Крым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за слишком большой энергоёмкости установок по опреснению морской воды власти полуострова в марте отказались от аналогичного проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму отложили идею опреснения морской воды

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Проблема нехватки питьевой воды
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