Минфин оценил предложения Путина по пенсионной реформе в 500 млрд рублей

Москва, , 17:56 — REGNUM Реализация предложений президента России Владимира Путина по смягчению реформы пенсионного законодательства потребует около 500 млрд рублей в течение шести лет. Об этом 29 августа сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, для этих целей потребуется корректировка бюджетных планов на ближайшие годы и уточнение проектировок бюджета Пенсионного фонда, из которого и планируется изыскать необходимые ресурсы.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд инициатив по изменениям пенсионного законодательства. В частности, глава государства предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60, а не до 63 лет, как предполагалось ранее, а также предусмотреть досрочный выход на пенсию для многодетных матерей. Кроме этого, президент предложил принять ряд дополнительных гарантий для защиты интересов граждан предпенсионного возраста на рынке труда.

Читайте подробнее: Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция