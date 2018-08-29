Калужская область продолжает укреплять деловые отношения с Китаем

Калуга, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 29 августа, в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов провел встречу с президентом китайской национальной инвестиционной компании «Инвестиции в высокотехнологическую промышленность» Пань Юном и представителями руководства компании YAPP.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, эта компания в 2011 году открыла в Калуге на территории индустриального парка «Грабцево» производство пластиковых топливных баков для автомобилей. Его мощность — более 500 тысяч единиц продукции в год. В числе основных клиентов — ООО «Фольксваген Групп Рус» и ООО «ПСМА Рус».

В преддверии встречи участники китайской делегации побывали на предприятии. Положительно оценивая его работу, Пан Юн отметил, что достигнутые успехи стали возможными благодаря комфортной деловой среде, созданной в регионе.

«Мы почувствовали на деле преимущества вложения инвестиций в Калужской области, в том числе поддержку со стороны областного правительства, — отметил он. — В этой связи есть планы продолжить деловое сотрудничество в этом направлении».

По словам калужского губернатора Анатолия Артамонова, для взаимодействия сторон в экономике можно рассматривать такие сферы как машиностроение, лесопереработка, производство фармпрепаратов, сельское хозяйство, кроме того, перспективным может стать здравоохранение.

«В последнее время отношения России и Китайской Народной Республикой активно развиваются. Мы хотим участвовать в этом процессе с учетом инвестиционного потенциала региона», — подчеркнул губернатор Анатолий Артамонов.