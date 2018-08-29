В Китае обещают защиту интеллектуальной собственности на мировом уровне

Пекин, , 17:43 — REGNUM «Китай поддерживает необходимость защиты прав интеллектуальной собственности как краеугольного камня рыночной экономики, обеспечивающего выход на инновационный путь развития», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи, которую он провел в Пекине с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри, сообщает 29 августа Синьхуа.

Как решительный сторонник многосторонних подходов, Китай, по словам премьера, выступает за применение мер строгой ответственности за каждое нарушение в этой сфере, а также за равноправие в подходах к этому вопросу между китайскими и иностранными компаниями. Особо подчеркнуто, что ни в коем случае нельзя допускать принуждения кого-либо к передаче технологий.

Подчеркнув готовность к взаимодействию с ВОИС, Ли Кэцян выступил за создание эффективной системы соответствующих международных норм.

Гендиректор ВОИС, в свою очередь, поздравил китайского премьера с успехами в экономическом и социальном развитии страны, а также с заметным повышением рейтинга КНР в номинации «Глобальный инновационный индекс 2018 года».

Напомним, что проблема охраны интеллектуальной собственности долгое время являлась одним из конфликтных узлов во взаимоотношениях КНР с Западом. В особенности это проявилось после прихода к власти в США Дональда Трампа.