Премьер Литвы гасит страхи об «опасности» инвестиций из Китая

Вильнюс, , 17:37 — REGNUM

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис не склонен беспокоиться в связи с потенциальными инвестициями Китая в портовую инфраструктуру Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В первую очередь потому, что намёков на какие-то крупные инвестиции в стратегические проекты со стороны Китая пока нет. Об этом Сквернялис заявил сегодня, 29 августа, на брифинге после заседания правительства Литвы.

«Пока что точно нет никаких угроз и беспокойства, просто потому, что каких-то особенных, крупных инвестиций со стороны Китая нет, нет и инвестиций в наши стратегические проекты», — сказал Сквернялис, отвечая на вопрос о переданной в парламент некой справки литовской госбезопасности и потенциальных угрозах от инвестиций Китая. Он также подчеркнул, что в Литве ко всем инвесторам, в особенности в стратегические проекты, применяются одинаковые требования и их оценивают по одинаковым стандартам.

Несколько лет назад китайская корпорация China Merchants Group выражала интерес к возможности строительства в литовской Клайпеде внешнего морского порта. Сама Литва планирует его строить в любом случае, без привязки к конкретному инвестору. Цена проекта составляет 0,5−1 млрд евро, в зависимости от места, где он в итоге будет расположен.

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Депутат Сейма Литвы от смешанной фракции Аушра Мальдейкене накануне, 28 августа, на пресс-конференции в парламенте рассказала о том, что депутаты Сейма получили некую справку литовской госбезопасности, где оцениваются угрозы для нацбезопасности Литвы от китайских инвестиций.

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