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«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж ответ на иск «Нафтогаза»

Экономика

Украинский «Нафтогаз» снова пытается отсудить у «Газпрома» миллиарды долларов

Москва, 29 августа 2018, 17:36 — REGNUM  Российское публичное акционерное общество «Газпром» направит ответ на иск «Нафтогаза Украины» в коммерческую структуру Стокгольмский арбитраж по пересмотру тарифов на транзит газа. Об этом сказано в опубликованном отчете «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчётности.

Известно, что ответ на просьбу об арбитраже был подан 14 августа. График арбитражного разбирательства пока не составлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле этого года «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с «Газпромом». Украинская сторона оценивает свои претензии к «Газпрому» в $11,58 млрд

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Расторжение контрактов между «Нафтогазом» и «Газпромом»
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