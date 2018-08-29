В Чебоксарах завели дело за продажу поддельной обуви марок Adidas и Reebok

Чебоксары, , 17:24 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту продажи обуви под известными спортивными брендами. Дело заведено за незаконное использование чужого товарного знака, сообщает приволжская транспортная прокуратура.

Ведомство заинтересовал магазин рядом с железнодорожным вокзалом Чебоксар, где продавалась обувь под брендами Adidas и Reebok.

«Реализация продукции осуществлялась без разрешения правообладателей указанных товарных знаков, тем самым им был причинен ущерб на общую сумму более 1 млн рублей», — считают в транспортной прокуратуре.

Материалы проверки по факту незаконного использования товарных знаков направлены в орган предварительного расследования. По итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»).

Напомним, в 2014 году организация в Чувашии была привлечена антимонопольщиками к ответственности за незаконное использование чебоксарского трикотажного брэнда. ООО «Торговый Дом Традиции Трикотажа» оштрафовано на 100 тыс. рублей за незаконное использование обозначения «Чебоксарский трикотаж». Ранее к ответственности были привлечены общества с ограниченной ответственностью «Волжский Трикотаж-1», «Волжский Трикотаж-2» и «Волжский Трикотаж-4» за использование в наименовании своей продукции и в рекламе реализуемого товара не принадлежащее им обозначение «Чебоксарский трикотаж».

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