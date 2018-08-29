США готовятся подать против России иск в ВТО

Вашингтон, , 17:15 — REGNUM США начали процедуру подачи иска против России во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает 29 августа пресс-служба этой организации.

Вашингтон направил запрос на проведение консультаций с Россией, что по правилам ВТО является первым шагом в такой процедуре.

США настаивают на рассмотрении вопроса ввозных пошлин на ряд американских товаров, введенных Россией. Американская сторона указывает на то, что аналогичные товары, произведенные в других странах, российскими пошлинами такого типа не облагаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в ответ на введение властями США пошлин на российские алюминий и сталь РФ повысила до 25−40% импортные пошлины на оптоволокно, строительно-дорожную технику, нефтегазовое оборудование, металлообрабатывающее и буровое оборудование производства США.

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