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Фондовый рынок США: инвесторы ждут переговоров с Канадой

Экономика

Основные индексы Уолл-стрит растут

Нью-Йорк, США, 29 августа 2018, 17:17 — REGNUM  Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне» — основные индексы Уолл-стрит показывают небольшой, но уверенный рост, 29 августа передает агентство Reuters.

С момента открытия торгов индекс Dow Jones вырос на 18,51 пункта (0,07%) до 26 082,53 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 3,10 пункта (0,11%), до 2900,62 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 14,30 пункта (0,18%), до 8044,34 пункта.

Оптимизм трейдеров может быть связан с предстоящими экономическими переговорами между США и Канадой, от которых ожидают ясности по вопросам «фойны тарифов» и обновленного соглашения НАФТА.

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