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В ЕС до 2030 года могут на 80% сократить использование одноразовой посуды

Экономика

Окончательное решение планируют принять до конца 2018 года

В ЕС до 2030 года могут на 80% сократить использование одноразовой посуды
Dennis
Одноразовая посуда

Вильнюс, 29 августа 2018, 16:53 — REGNUM  Европарламент сегодня, 29 августа, начал рассмотрение директивы, в случае принятия которой все страны члены ЕС рискуют фактически отказаться от одноразовой пластиковой посуды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Европарламента. Докладчиком выступил депутат ЕП от Литвы, член фракции «зелёных» Бронис Ропе.

В комитете по сельскому хозяйству и развитию села ЕП предложено обязать страны ЕС до 2025 года уменьшить на 50%, а до 2030 года на 80%, использование одноразовой пластиковой посуды в ресторанах быстрого питания. Также предлагается дать оценку загрязнения окружающей среды пластиком и влияния микропластика на природу и здоровье населения.

Рассмотрение этого вопроса пройдёт ещё в пяти комитетах Европарламента, а окончательное решение планируется принять до конца 2018 года.

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