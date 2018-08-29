Новгородский агротехникум хотят сделать «пылесосом» для будущих ветеринаров

Великий Новгород, , 16:41 — REGNUM Новгородский агротехнический техникум выиграл федеральный грант на модернизацию материально-технической базы и готовится закупить на него оборудование для обучения по специальности «ветеринария». Об этом сегодня, 29 августа, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с представителями Новгородской торгово-промышленной палаты.

«Университет и техникумы должны служить своеобразными «пылесосами». В агротехнический техникум мы закупим оборудование для обучения по специальности «ветеринария». Я надеюсь, что все, кто хотят стать ветеринарами, будут приезжать учиться в Великий Новгород, — заявил губернатор.

Ранее, выступая перед депутатами Новгородской областной думы 22 августа, губернатор Андрей Никитин назвал сумму гранта: 150 млн рублей. Средства также получит Боровичский педагогический колледж. Ещё одним шагом к развитию профессионального образования в Великом Новгороде глава региона назвал создание в Великом Новгороде «Колледжа будущего» — центр профессиональной подготовки не только для студентов и старшеклассников, но и взрослых в возрасте старше 40 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года шесть новгородских студентов представляли регион на финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске, в том числе по специальности «ветеринария».

Читайте также: Новгородская область в 2021 году примет финал чемпионата рабочих профессий

Наивысшего результата на соревнованиях добился Станислав Зорин — он занял третье место среди юниоров в компетенции «Графический дизайн». За это он был удостоен премии губернатора и медали «За вклад в развитие земли Новгородской».

Читайте ранее в этом сюжете: Создание центров опережающей профподготовки начнётся с Великого Новгорода