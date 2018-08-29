Нижегородская область хочет увеличить товарооборот с Белоруссией до $1 млрд

Нижний Новгород, , 16:37 — REGNUM По итогам первого полугодия 2018 года товарооборот Нижегородской области Белоруссии увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении товарооборот составил $441,9 млн. Об этом заявил и.о. вице-губернатора региона Евгений Люлин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Экспорт из Нижегородской области составил $363,2 млн, что выше уровня прошлого года 5,1%, импорт сократился на 5,6% — до $78,7 млн. По словам Люлина, рост товарооборота произошел в основном в связи с ростом экспорта.

Люлин напомнил, что послом России в республике назначен Михаил Бабич, который ранее был полпредом Президента РФ в ПФО.

«На встрече с Михаилом Бабичем президент Владимир Путин поставил задачу увеличить товарооборот России и Белоруссии в десятки раз. Это очень амбициозная задача. Сегодня Нижегородская область лидирует по объему товарооборота с РБ по сравнению с другими регионами страны, думаем, что и в решении поставленной президентом задачи наш регион также сможет сыграть ведущую роль», — считает и.о. вице-губернатора. К настоящему моменту степень выполнения мероприятий в рамках плана сотрудничества на 2018 год области и Белоруссии уже составляет 85%.

В правительстве напомнили, что за шесть месяцев Белоруссия заняла первое место по объему товарооборота из 125 внешнеторговых партнеров Нижегородской области. В структуре экспорта в республику более чем в 2 раза выросли поставки изделий из черных металлов, оптических инструментов и аппаратов. Менее значительно увеличились поставки средств наземного транспорта — на 31,9%, эфирных масел, а также парфюмерных и косметических средств — на 27,4%, пластмассы и изделий из нее — на 12,7%. В то же время сократился экспорт реакторов ядерных, котлов, оборудования; электрических машин и оборудования; разных готовых изделий; мала и поверхностно-активных веществ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внешний торговый оборот Нижегородской области за первые шесть месяцев 2018 года вырос на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В денежном выражении оборот составил $4,2 млрд. Экспорт увеличился на 43% и составил $2,5 млрд. Импорт вырос менее значительно — на 27% и составил $1,6 млрд.