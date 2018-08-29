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В Узбекистане самые высокие зарплаты получают риелторы

Экономика

Средняя зарплата в сфере недвижимости составила 18 333 рубля

Ташкент, 29 августа 2018, 17:16 — REGNUM  В Узбекистане самые высокие заработные платы получают работники в сфере недвижимости, сообщает 29 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на данные аналитической службы OLX.

В июле средняя заработная плата работников в сфере недвижимости составила 2,122 млн сумов (18 333 рубля), в сфере маркетинга и рекламы — 1,815 млн сумов (15 681 рубль), строительства — 1,732 млн сумов (14 963 рубля), транспорта — 1,635 млн сумов (14 125 рублей), спорта и красоты — 1,6 млн сумов (13 823 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года средняя номинальная заработная плата в Узбекистане составила 1,609 млн сумов (12 870 рублей), что на 21,4% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В первом полугодии зарплаты в Узбекистане выросли на 21%

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Экономика Узбекистана
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