В Узбекистане самые высокие зарплаты получают риелторы

Ташкент, , 17:16 — REGNUM В Узбекистане самые высокие заработные платы получают работники в сфере недвижимости, сообщает 29 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на данные аналитической службы OLX.

В июле средняя заработная плата работников в сфере недвижимости составила 2,122 млн сумов (18 333 рубля), в сфере маркетинга и рекламы — 1,815 млн сумов (15 681 рубль), строительства — 1,732 млн сумов (14 963 рубля), транспорта — 1,635 млн сумов (14 125 рублей), спорта и красоты — 1,6 млн сумов (13 823 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года средняя номинальная заработная плата в Узбекистане составила 1,609 млн сумов (12 870 рублей), что на 21,4% больше, чем годом ранее.

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