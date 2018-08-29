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Некогда крупнейший перевозчик Владимира уходит со всех маршрутов

Экономика

Компания «БигАвтоТранс», известная своим долгим противостоянием с мэрией, добровольно решила отказаться от работы на городских маршрутах

Некогда крупнейший перевозчик Владимира уходит со всех маршрутов
Анна Кумицкая © ИА REGNUM
Владимирский троллейбус

Владимир, 29 августа 2018, 16:26 — REGNUM  Владимирская компания «БигАвтоТранс» уходит со всех городских маршрутов, которые обслуживает. Руководство компании направило в мэрию уведомление о расторжении контрактов по двум маршрутам, сообщило издание «ТВ МИГ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перевозчик отказался от обслуживания четырех маршрутов. Уведомление было подано в августе 2018 года, автобусы «БигАвтоТранс» перестанут курсировать по маршрутам в октябре. Тогда в компании сообщили, что причиной стали «неблагоприятные экономическое обстоятельства», которые сложились в транспортном бизнесе».

Напомним, компания «БигАвтоТранс» потеряла значительную часть своих маршрутов в 2016 году. Тогда конкурсы на их обслуживание выигрывала компания «АДМ». «БигАвтоТранс» и другие перевозчики пытались обжаловать решения комиссии, но в подавляющем большинстве случаев жалобы оставались без удовлетворения. После этого владелец компании Автандил Биганов покончил с собой.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимире перевозчик добровольно уходит с четырех маршрутов

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Судьба общественного транспорта в городах России
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