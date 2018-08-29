Двигатели вертолетов РФ будут создавать с применением аддитивных технологий

Москва, , 16:23 — REGNUM Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва (ММП, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкопорации «Ростех») планирует использовать аддитивные технологии при производстве компрессоров авиационных двигателей семейства ТВ7−117 и ВК-2500, сообщает 29 августа пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что на базе ММП им. В. В. Чернышева будет создан Центр аддитивных технологий (ЦАТ), главной задачей центра станет внедрение промышленной 3D-печати в высокотехнологичных отраслях промышленности России.

«В первую очередь ЦАТ должен освоить применение двух базовых технологий: селективное послойное сплавление лазером металлического порошка и прямое лазерное нанесение порошка в место построения детали», — сообщил гендиректор центра — главный инженер ММП Владислав Кочкуров.

По его словам, в настоящее время в строй введена первая опытная установка и уже начались отработка технологии и обучение специалистов. Кроме того, предприятие уже получило предложения о сотрудничестве со стороны других компаний.

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Напомним, двигателями ВК-2500 оснащается большинство вертолетов серии «Ми» и «Ка». Семейство ТВ7−117 включает в себя турбовальный двигатель ТВ7−117В, который устанавливается на вертолет Ми-38, а также самолетные турбовинтовые двигатели ТВ7−117С/СМ/СТ. ТВ7−117СТ станет силовой установкой регионального авиалайнера Ил-114−300 и легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

На предприятии отметили, что аддитивные технологии являются одним из наиболее динамично развивающихся направлений «цифрового» производства, которое позволяет применить новый подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость.

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