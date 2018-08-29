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Президент Узбекистана призвал фермеров использовать достижения науки

Экономика

Глава государства посетил фермерское хозяйство в Ташкентской области

Президент Узбекистана призвал фермеров использовать достижения науки
Плакат «Хлопководы Узбекистана» (фрагмент). Ташкент, 1952

Ташкент, 29 августа 2018, 16:25 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал фермеров республики использовать достижения науки при выращивании хлопка, сообщает 29 августа издание UzReport.

Глава государства посетил фермерское хозяйство в Бекабадском районе Ташкентской области и обсудил с фермерами вопросы посадки хлопчатника, выполнение агротехнических мероприятий и переработку хлопка.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Ташкенте состоялось совещание по вопросам сельского хозяйства под председательством президента республики Шавката Мирзиёева. Участники совещания отметили, что урожаю хлопка угрожает аномальное количество вредителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Урожаю хлопка в Узбекистане угрожает аномальное количество вредителей

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Сельское хозяйство
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