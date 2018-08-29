«Уголовное наказание за увольнение людей предпенсионного возраста — риск»

Москва, , 15:58 — REGNUM Административная ответственность и уголовная ответственность наступают только лишь за достаточно значимые и общественно опасные действия или бездействие со стороны лица, подлежащего ответственности. В данном случае очень странным представляется то, что она будет применяться за увольнение или нежелание работодателя принимать на работу или оставлять на работе сотрудника в каком-то возрасте, вне зависимости от того, пенсионный это возраст или нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист, председатель Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка.

Назначать за это административную или уголовную ответственность довольно сложно, потому что каких-то существенных опасных последствий, которые вредят государству или обществу, здесь не усматривается. Плюс ко всему такое предложение само по себе может отпугнуть работодателей, потому что ни один работодатель в нашей современной экономической обстановке не готов дать гарантий, что он сможет сохранить какую-то позицию для работника в течение ближайших пяти или десяти лет. К тому же возраст есть возраст, и есть очень много профессий, которые требуют, к примеру, более чёткой реакции, хорошего зрения, может быть, даже крепкого здоровья. А современная доступная медицина вряд ли может гарантировать, что с возрастом человек будет становиться только здоровее.

«Кроме того, это даёт работнику несоизмеримо более выгодные условия, чем у него были до достижения предпенсионного возраста, то есть в принципе можно совершать прогулы, опаздывать на работу, не выполнять свою трудовую функцию — и при этом тебя не могут уволить под угрозой уголовной или административной ответственности. В этом случае есть опасения, что такая инициатива как уголовное или административное наказание, приведёт к тому, что людей за несколько лет до наступления предпенсионного возраста просто перестанут принимать на работу», — пояснил эксперт.

В данной ситуации не стоит привлекать к ответственности, однако, если такие поправки в уголовный кодекс всё-таки будут приняты, то, по крайней мере, это преступление хотя бы будет считаться преступлением небольшой тяжести, где реальные сроки достаточно редко назначают. Кроме того, «необоснованное увольнение» и сейчас, конечно, не уголовно наказуемо, но наказуемо финансово для предпринимателей. Любое увольнение, которое суд признаёт необоснованным, обяжет восстановить сотрудника на рабочем месте, а также выплатить ему компенсацию за, скажем, «вынужденный прогул» — то есть за всё то время, пока шли судебные разбирательства. Его зарплата на весь этот период сохраняется и потом возмещается.

«Для бизнеса введение уголовной ответственности — новый риск. И многие предприниматели просто от греха подальше, чтобы не попасть в ситуацию, когда я уволил возрастного сотрудника за прогулы, а меня же ещё и как директора привлекли к уголовной ответственности, боюсь, просто перестанут брать на работу — задолго до наступления предпенсионного возраста», — высказал свое мнение Скрипка.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 29 августа во время телеобращения к гражданам заявил о необходимости введения уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. «Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста», — сказал Путин

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