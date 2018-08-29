Ученые обсудили создание материалов с заданными свойствами на конференции

Москва, , 15:56 — REGNUM Теоретические аспекты создания материалов с заданным набором свойств обсудили в эти дни ученые на Пятой международной конференции стран СНГ «Золь-гель 2018», сообщает 29 августа пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ).

Конференция проходит с 27 по 31 августа 2018 года в Москве на площадке Института химии силикатов имени И. В. Гребенщикова РАН (ИХС РАН). Выступившие на ней ученые обсудили широкий спектр вопросов, в частности, касающиеся золь-гель процесса, создания гибридных неорганических и органо-неорганических золь-гель материалов, а также вопросы применения данных материалов в области охраны природы, сельского хозяйства и биомедицины.

В мероприятии приняла участие начальник сектора лаборатории керамических композиционных материалов, антиокислительных покрытий и жаростойких эмалей ВИАМ Анна Чайникова. Она представила участникам доклад «Синтез алюмосиликатной стеклокерамики, модифицированной тугоплавкими оксидами». Во время выступления представитель института рассказала о получении дисперсноупрочненных композиционных материалов на основе высокотемпературной стеклокерамики с применением золь-гель метода и искрового плазменного спекания.

Золь-гель технология — одно из наиболее перспективных направлений для создания материалов с заданным набором свойств, прежде всего, наноматериалов. Возможность управления составом, свойствами и архитектурой наносистем выдвигает золь-гель технологию на передовые позиции современной науки о материалах.

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