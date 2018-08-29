В Казахстане объем нетто-продаж долларов за месяц вырос вдвое

Астана, , 15:44 — REGNUM Официальный обменный курс доллара США в Казахстане растет четвертый месяц подряд. В июне средний показатель составил 336,1 тенге за доллар, в июле — 344,2 тенге. К концу августа американская валюта установилась на отметке 361,31 тенге.

Параллельно, как отмечает портал Ranking, выросли нетто-продажи долларов обменными пунктами. За июль 2018 года объемы составили 163,6 млрд тенге, что в два раза больше, чем в июне (79,9 млрд тенге).

Самый большой показатель был достигнут в Алма-Ате — 67,5 млрд тенге за июль, что в 2,1 раза больше, чем в июне.

Следом идет бывшая Южно-Казахстанская область (ныне разделенная на Туркестанскую область и город республиканского значения Чимкент) — 24,9 млрд тенге, рост за месяц — на 90,5%.

Замыкает тройку лидеров столица страны. Здесь в июле разница между продажей и покупкой составила 19,5 млрд тенге, в июне этот показатель был отрицательным — в Астане долларов продали больше, чем купили на 1,5 млрд тенге.