Среда, 29 Августа 2018 года
17:13:24 МСК

Жаркое лето чуть не оставило владимирцев без урожая

Экономика

Урожайность зерновых во Владимирской области уменьшилась на восемь центнеров с гектара

Владимир, 29 августа 2018, 15:43 — REGNUM  Из-за засушливой погоды, которая была во Владимирской области в июне и июле 2018 года, в регионе сильно снизилась урожайность зерновых. Об этом на пресс-конференции 28 августа сообщил вице-губернатор по сельскому хозяйству Александр Трутнев. В 2018 году урожайность составляет примерно 24 центнера с гектара, в 2017 году этот показатель был равен 32,1 центнера.

По словам вице-губернатора, к 27 августа владимирские аграрии убрали 70% всех зерновых культур, намолочено около 130 тыс. тонн.

«Прежде всего пострадали южные районы. Это, например, Меленковский район, где в прошлом году Дмитриевские горы собрали 24 центнера с гектара. В этом году им удалось собрать только порядка 14 центнера с гектара, — цитирует вице-губернатора «Губерния 33».

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году во Владимирской области было намолочено около 233 тыс. тонн зерна. Такого результата не было с начала 1990-х годов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Урожай
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить