Рубль остаётся в уязвимом положении

Москва, , 15:41 — REGNUM Торги на валютной секции Мосбиржи 29 августа проходят под знаком ослабления позиций национальной валюты. Несмотря на период крупных налоговых выплат, которые прошли в начале текущей недели, и даже, невзирая на положительную динамику нефтяных цен, рубль остался в уязвимом положении. Рост американской валюты продолжается уже третью сессию подряд, и за это время доллар практически восстановил пятничные потери, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

«Сегодня ожидается публикация данных по ВВП США за II квартал и по прогнозам рост экономики составит 4%. Подтверждение указанных темпов роста или даже лучшие показатели могут стать очередным основанием для игры на повышение по доллару США. В такой ситуации рублю особо рассчитывать не на что, ведь даже в случае если нефть марки Brent и продолжит свой рост, то скорее всего, вблизи уровня 77,80$ за баррель наткнется на серьёзное сопротивление в лице линии нисходящего тренда, действующего на рынке с 22 мая», — пояснила эксперт.

Для перехода нефтяных фьючерсов в более высокий ценовой диапазон нужны действительно существенные драйверы роста, но пока на горизонте ближайших дней таких событий не видно. А текущего роста цен на черное золото пока недостаточно, чтобы оказать качественную поддержку рублю.

«Кроме того, санкционный фактор все еще остается основным фактором давления на котировки российской валюты и тем самым «котом в мешке», который могут преподнести России власти. Именно по этой причине, высока вероятность завершения августа по паре USDRUB выше уровня 68 рублей и сохранение негативных ожиданий в сентябре», — считает Игнатенко.

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