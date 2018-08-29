В РКК «Энергия» избрали председателя совета директоров

Москва, , 15:24 — REGNUM Совет директоров ракетно-космической корпорации «Энергия» принял решение об избрании председателем Николая Севастьянова, и. о. первого заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос», сообщает 29 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что решение было принято на очном заседании руководящего органа предприятия.

Напомним, о возможном назначении Севастьянова на пост председателя совета директоров «Энергии» СМИ сообщали еще в июне. Кроме того, с 2005 по 2008 годы он руководил предприятием в должности президента, поэтому оно не является для него новым. Ранее Севастьянов был включен в новый совет директоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Акционеры РКК «Энергия» избрали новый совет директоров