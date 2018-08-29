Завод РЖД в зауральском городе Петухово вместо налогов платил долги

Курган, , 15:16 — REGNUM Петуховский литейно-механический завод в Курганской области скрыл 5 млн рублей дохода, при том, что задолжал по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 8,8 млн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета России.

Генеральный директор предприятия Сергей Щурик потратил деньги, чтобы рассчитаться с кредиторами, минуя расчетные счета. Однако названной суммы в 5 млн рублей недостаточно, чтобы исправить ситуацию. По данным картотеки Арбитражного суда, градообразующее предприятие Петухово задолжало десятки миллионов. Только за электроэнергию, потраченную в 2017 году, завод обязан заплатить 34 034 811 рублей энергосбытовой компании «Восток».

Напомним, что предприятие находится в тяжелом положении уже несколько лет. В марте 2018 года, по данным местных СМИ, сотрудникам предприятия не платили зарплату до вмешательства прокуратуры. Задолженность составила порядка 5 млн рублей.

Петуховский литейно-механический завод основан в 1903 году и занимается литейным, металлообрабатывающим, механосборочным и кузнечным производством. Предприятие является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги» и специализируется на производстве важнейших деталей и узлов для подвижного состава холдинга.