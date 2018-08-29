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Uniper заявил о возможном выходе из проекта «Северный поток — 2»

Экономика

Руководство концерна «не готово рисковать» будущим предприятия

Франкфурт-на-Майне, Германия, 29 августа 2018, 15:16 — REGNUM  Один из партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2», немецкий концерн Uniper заявил о возможном выходе из соглашения в случае возникновения реальной угрозы применения в адрес компании санкций США. Об этом пишет портал finanznachrichten.de.

По словам финансового директора компании Кристофер Дельбрюк, руководство концерна «не готово рисковать» будущим предприятия в результате применения американских санкций. Он подчеркнул, что Uniper не может позволить лишить себя возможности вести платежные операции в американской валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа глава МИД Германии Хайко Маас заявил в связи с позицией США по «Северному потоку — 2», что влияние Вашингтона на энергетическую политику Евросоюза посредством ограничительных мер недопустимо.

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