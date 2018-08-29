«Роспан» установил новый рекорд при гидроразрыве пласта

Москва, , 15:07 — REGNUM Специалисты компании «Роспан Интернешнл» (дочернее общество «Роснефти») установили новый рекорд при гидроразрыве пласта, подав в него за 10,5 часа 550 тонн проппанта, сообщает 29 августа пресс-служба НК «Роснефть».

Отмечается, что указанный объем проппанта эквивалентен 1 000 тонн по традиционной технологии. Операция была проведена на Восточно-Уренгойском лицензионном участке в рамках программы большеобъемных гидроразрывов по технологии создания высокопроводящих трещин.

«Применение подобной технологии позволяет увеличить протяженность создаваемой трещины на 8−10% и повысить прирост продуктивности скважины на 15−18%», — говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд для газоконденсатного месторождения, пояснили в компании, был установлен специалистами «Роспана» в мае 2018 года, когда в скважину было закачано 495 тонн проппанта, что эквивалентно 900 тоннам по традиционной технологии.

«Роспан Интернешнл» — один из ключевых газовых активов нефтегазовой компании «Роснефть» в Ямало-Ненецком автономном округе. В настоящее время предприятие осуществляет полномасштабную программу развития в рамках газовой стратегии всего холдинга. Одним из ключевых направлений наряду с формированием фонда скважин является масштабное строительство наземной инфраструктуры.

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