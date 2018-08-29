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В Чимкенте заработную плату чиновникам повысят на 30%

Экономика

Размер заработной платы некоторых специалистов увеличился в 2,5 раза

В Чимкенте заработную плату чиновникам повысят на 30%
Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Чимкент, Казахстан, 29 августа 2018, 15:09 — REGNUM  Государственным служащим в Чимкенте на 30% повысят заработную плату, сообщает 29 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на руководителя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по городу Чимкент Али Комекбаева.

По его словам, размер заработной платы главного специалиста департамента агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции увеличился в 2,4 раза, до 219 тыс. тенге ($606).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа председатель агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев предложил президенту республики Нурсултану Назарбаеву повсеместно внедрить новую систему оплаты труда чиновникам.

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