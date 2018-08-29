Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов возглавил «Группу ЛСР»

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Бывший министр транспорта России Максим Соколов возглавил одну из крупнейших строительных компаний РФ — «Группу ЛСР» — в должности генерального директора. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в пресс-службе «ЛСР».

Напомним, Максим Соколов оставил пост министра в результате отставки прежнего состава правительства РФ после президентских выборов весной 2018 года. Он проработал в должности главы Минтранса с 2012 года.

На посту гендиректора «ЛСР» Максим Соколов сменил Андрея Молчанова, который избран председателем Совета директоров компании и теперь сосредоточится на стратегических вопросах, среднесрочном и долгосрочном планировании деятельности «Группы ЛСР».

«Для меня большая честь стать частью мощной компании с 25-летними традициями. Уверен, что «Группа ЛСР» — подходящее поле для применения моего разнообразного профессионального опыта», — заявил Максим Соколов, комментируя свою новую должность.

По словам же Андрея Молчанова, приход Соколова в компанию «безусловно, усилит нашу управленческую команду».

«Мы рассчитываем, что широкий спектр его компетенций поможет нам усовершенствовать работу компании на всех фронтах», — сказал Молчанов.

Максим Соколов родился в 1968 году, в 1991 г. окончил экономический факультет СПбГУ, кандидат экономических наук. В 2004—2009 гг. — председатель Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В 2009—2012 гг. — директор Департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, в 2012—2018 гг. — министр транспорта РФ. С 2018 г. — председатель комитета по стратегии и инвестициям в Совете директоров «Группы ЛСР».

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

ПАО «Группа ЛСР» — строительная компания, создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Основной бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. В 2017 году выручка «Группы ЛСР» (по МСФО) составила 138 млрд 494 млн руб.

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