В ЕАЭС установили тарифные квоты на ввоз мяса

Астана, , 14:48 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) установила тарифные квоты на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимые из третьих стран, сообщили 29 августа в пресс-службе ЕЭК.

Для России и Казахстана тарифные квоты установлены в соответствии с тарифными обязательствами этих стран во Всемирной торговой организации (ВТО). Казахстан сможет ввести 21 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и 140 тыс. тонн мяса птицы.

Объемы тарифных квот для России в 2019 году составят 570 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота, 430 тыс. тонн свинины, 364 тыс. тонн мяса птицы. Квоты также установлены для других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года производство мяса в Казахстане выросло на 7,4%, до 128 тыс. тонн. Производство молока увеличилось на 9,7%, до 259 тыс. тонн.

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